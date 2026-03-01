Pugilistica Argentario Sbarca il ring olimpico

La Pugilistica Argentario ha installato il suo nuovo ring olimpico nella sede dell’associazione situata nell’edificio dell’ex Aeronautica a Porto Santo Stefano. La struttura è stata collocata sotto la direzione di Francesco Fiorelli, presidente dell’associazione. Il nuovo ring consentirà alla boxe locale di migliorare le proprie attività e di offrire agli atleti un impianto dedicato per le competizioni.

MONTE ARGENTARIO La Pugilistica Argentario ha finalmente il suo ring. É sbarcato nella sede dell’associazione sportiva capitanata da Francesco Fiorelli, nell’edificio dell’ex Aeronautica a Porto Santo Stefano, il ring che permetterà alla boxe del promontorio di spiccare il salto definitivo. Una promessa del sindaco Arturo Cerulli diventata adesso realtà per il movimento sportivo. Grande soddisfazione per il tecnico Francesco Fiorelli. "È finalmente iniziata la posa in opera del nuovo ring – racconta –. A presiedere all’inizio dei lavori il sindaco Arturo Cerulli, che ha colto l’occasione anche per venirci a trovare e fare un in bocca al lupo per l’attesissimo esordio del pugile Tommaso Palombo nella boxe olimpica, che si terrà domenica 15 marzo al palazzetto delle Fiamme Oro di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pugilistica Argentario. Sbarca il ring olimpico Leggi anche: Al Teatro alla Scala il 30 gennaio apre la mostra "La rivoluzione del Ring - Visconti Ronconi Chéreau", in attesa del nuovo allestimento di Ring des Nibelungen di Wagner Alla Pugilistica Diodato una domenica di grande boxe con il campione Mattia FaraoniUna domenica all’insegna della boxe lo scorso 7 dicembre nella palestra della Pugilistica Diodato a Chieti, dove il campione Mattia Faraoni è stato...