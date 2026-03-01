Provinciali | spoglio in corso La diretta di CasertaNews

Alle ore 20, le urne si sono chiuse a Caserta per le elezioni del consiglio provinciale. Subito dopo, è iniziato lo spoglio dei voti, che è ancora in corso. CasertaNews sta trasmettendo in diretta tutte le operazioni di scrutinio, mentre si attende di conoscere i risultati ufficiali delle elezioni.

Alle 20 in punto urne chiuse per il rinnovo del consiglio Provinciale. Pochi minuti dopo è iniziato lo spoglio. Sono 6 le liste in campo. Una sola lista con tutti i 16 candidati, quella del presidente Colombiano, 14 candidati per i ‘listoni’ di centrodestra e centrosinistra, 14 per ‘A Testa Alta’. 🔗 Leggi su Casertanews.it Risultati Elezioni Provincia Lecce: spoglio in corso e voti ponderati Tarantino-Poli BortoneÈ in corso lo spoglio delle elezioni provinciali di secondo livello, chiamate a designare il successore di Stefano Minerva alla guida di Palazzo dei... Leggi anche: Lavori in corso sulla A4 e nelle Strade Provinciali, come cambia la viabilità