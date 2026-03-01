Provincia ecco il nuovo Consiglio | tutti gli eletti lista per lista

Dopo lo spoglio delle schede, è stato completato il processo di elezione del nuovo Consiglio provinciale. Sono stati ufficialmente eletti i rappresentanti di ogni lista, che ora si preparano a entrare in carica. La composizione del nuovo organo amministrativo provinciale si basa sui risultati definitivi delle urne, con i candidati che hanno superato le soglie di voto necessarie.

Terminate le operazioni di spoglio, prende forma il nuovo Consiglio provinciale. La composizione dell’aula riflette gli equilibri emersi dal voto e ridisegna i rapporti di forza tra le principali liste in campo. Uniti Sanniti ottiene tre seggi e porta in Consiglio Giuseppe Ricci, Giuseppe Bozzuto e Alfonso Ciervo. Tre eletti anche per Unione dei Moderati, che sarà rappresentata da Giuseppe Stravino, Antonello Caporaso e Vincenzo Falzarano. Due seggi per Noi di Centro, con l’ingresso di Giovanni Zanome e Cesare Striani. Un seggio ciascuno, invece, per Partito Democratico, che elegge Carmine Valentino, e per Sannio Insieme, che sarà rappresentata da Pasquale Viscusi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Provincia di Salerno, il PD domina il nuovo Consiglio: ecco tutti gli eletti

Il nuovo Consiglio provinciale di Salerno è ufficialmente definito.

