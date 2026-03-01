Il sistema di prenotazione sanitaria regionale Zerocode non riconosce più la provincia di Massa Carrara, portando a continue cancellazioni e negazioni di prenotazioni. Da giorni, i cittadini di quella zona si trovano impossibilitati a prenotare appuntamenti medici attraverso la piattaforma, che sembra ignorare le richieste provenienti da quella regione. La situazione genera disagio tra gli utenti coinvolti.

Il malfunzionamento del servizio regionale di prenotazione sanitaria Zerocode continua a creare disagi ai cittadini della provincia. Torna a sollevare il caso il consigliere regionale di Forza Italia, Jacopo Ferri, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta toscana chiedendo spiegazioni e interventi immediati. Ferri denuncia che numerosi utenti tentano di prenotare esami e analisi attraverso il portale della Regione Toscana ma non possono completare la procedura: pur inserendo correttamente i dati richiesti, nella tendina dedicata alla scelta della provincia non compare Massa Carrara, né risultano selezionabili i relativi servizi territoriali dell’Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Provincia cancellata . Il sistema ‘Zerocode’ ignora Massa Carrara. Prenotazioni negate

Massa-Carrara, Roberto Valettini è il nuovo presidente della ProvinciaMassa-Carrara, 20 dicembre 2025 – Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia di Massa-Carrara.

Massa Carrara. Espulso dal Pd, batte il sindaco anti-fascista coi voti del centrodestra e diventa presidente della ProvinciaDal 21 dicembre la Provincia di Massa Carrara ha un nuovo Presidente: il sindaco di Aulla Roberto Valettini.