Nella ventisettesima giornata di Serie B, si affrontano Mantova e Carrarese in una sfida che si preannuncia equilibrata. La partita vede due squadre pronte a scendere in campo, con il match che si svolge in un impianto ancora da definire. I pronostici indicano un risultato in parità, con il totale dei goal che potrebbe essere uguale, in base alle ultime osservazioni.

Mantova-Carrarese è una partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Contro una Carrarese in profonda crisi – quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque – il Mantova ha l’occasione di tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica e respirare per una settimana almeno. Si sa, lavorare senza fiato sul collo e senza pensieri troppo assillanti cambia tutto. L’inaspettata ma meritata vittoria della scorsa settimana contro la Sampdoria ha fatto vedere una squadra, quella di Modesto, sicuramente viva e anche in crescita. Sotto il profilo caratteriale serviva una prestazione all’altezza della situazione ed è arrivata, e se i lombardi riuscissero a trovare un po’ di continuità potrebbero anche pensare ad una salvezza diretta senza passare dai playout. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mantova-Carrarese: il totale torna in parità

Carrarese Nicolas Schiavi è tornato ad allenarsi. Il metronomo argentino in campo a MantovaNicolas Schiavi è tornato ad allenarsi con la squadra e lo spettro di recarsi domenica a Mantova senza il metronomo del centrocampo sembra essere...

Carrarese e mercato, il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la chinaMantova, 26 dicembre 2025 – La falsa partenza sulla panchina del Mantova non ha tolto fiducia e voglia di lottare a Francesco Modesto.

Pronostico Mantova vs Carrarese – 1 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Mantova e Carrarese promette intensità e attenzione tattica. In programma il 1 Marzo 2026 alle 17:15 nello storico Stadio Danilo ... news-sports.it

Serie B, Mantova-Carrarese: Modesto per la continuità, Calabro per invertire la rottaCon la gara delle 17:15 si chiude il programma della 27^ giornata di Serie B: il Mantova ospita al Martelli la Carrarese, in un confronto che mette in. tuttomercatoweb.com

Mantova-Carrarese (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/CL6G1s2 #scommesse #pronostici x.com