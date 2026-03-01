Domani alle 19:30 si sfidano Amburgo e Lipsia nella partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga. È la quarta volta nelle ultime cinque stagioni che le due squadre si affrontano in questa competizione. La partita sarà trasmessa in diretta tv e verranno annunciate le probabili formazioni prima del calcio d’inizio.

Amburgo-Lipsia è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per l’Amburgo il momento è sicuramente ottimo, visto che ha piazzato una serie di risultati utili che gli hanno permesso di allontanarsi dalle zone complicate della classifica. Un poco meno lo è per il Lipsia, che comunque con una vittoria rimarrebbe agganciato al treno per la prossima Champions League. Parliamo di due squadre che, oggettivamente, hanno fatto molto bene fino ad oggi. I padroni di casa addirittura arrivano a questa partita di domenica sera forti di cinque risultati utili di fila che non sono cosa di poco conto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Amburgo-Lipsia: quarta volta nelle ultime cinque

Pronostico Padova-Modena: sesta volta nelle ultime settePadova-Modena è una partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico...

Pronostico Gremio-Botafogo: quinta volta nelle ultime seiGremio-Botafogo è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Una selezione di notizie su Pronostico Amburgo Lipsia.

Temi più discussi: Amburgo-Lipsia: quote, pronostico, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Amburgo-Lipsia: quarta volta nelle ultime cinque; Bundesliga: i pronostici della 24ª giornata, le quote.

Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: Kompany vuole tuttoBayern Monaco-Lipsia è una partita valida per i quarti di finale di Coppa di Germania: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

RB Lipsia-Amburgo, il Red Bull cerca di restare aggrappato alle prime posizioniAntonio Nusa, il 20enne norvegese dell'RB Lipsia, ha dimostrato finora il suo dinamismo a centrocampo. In tre presenze ha collezionato 201 minuti, contribuendo con 60 passaggi e 5 dribbling riusciti ... it.blastingnews.com

Amburgo-RB Lipsia (domenica 01 marzo 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/CW5d3BS #scommesse #pronostici x.com