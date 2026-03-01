Promozione Fortis-San Piero derby in bianco Firenze Ovest ospita Casalguidi

Nel campionato di Promozione si gioca il derby tra Fortis-San Piero e Casalguidi, con la partita in programma a Firenze Ovest. Ieri si sono disputati gli anticipi, con il match tra Fortis-San Piero e Casalguidi che termina senza reti, mentre Pietrasanta batte Urbino Taccola 3-1. La giornata prosegue con altri incontri della categoria.

Dopo gli anticipi di ieri di Promozione fra Fortis-San Piero a Sieve (0-0), Pietrasanta-Urbino Taccola (3-1), S. Marco Avenza-Ponte Buggianese 1-1, Massa Valpiana-Colli Marittimi (2-0) e Foiano-Montagnano (1-2), oggi si completa la 24ª giornata, con queste gare in programma alle 15. Girone A Montignoso-Settimello: ospiti al completo. Firenze Ovest-Casalguidi: non ci sarà Pisapia squalificato, con Cecchi e Banchi pronti alla sostituzione. Jolo-Cubino: padroni di casa privi di Tomberli, nel Cubino rientra Bussotti. Luco-Forte Dei Marmi: padroni di casa senza il tecnico Privitera squalificato e Falli. Girone B Orbetello-Ginestra F.na: gli ospiti saranno privi di Casella e Mannini, più il tenico Rizzo squalificato (nella foto).