Profumi a Sanremo ci ha pensato Dormicchi

A Sanremo, la manifestazione musicale più seguita d’Italia, il profumo di fiori e di palco si mescola con l’aria frizzante della città. Tra i protagonisti di questa edizione c’è Dormicchi, che ha deciso di lanciare una linea di fragranze dedicate all’evento. Le novità sono state presentate durante la serata ufficiale, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Esistono immagini che raccontano una storia intera prima ancora di leggere una sola parola. Uno chef che porge con orgoglio un prodotto unico, racchiuso nel calore della terracotta: è l'immagine simbolo di Trigliadibosco, che quest'anno festeggia tredici anni di vita portando il cuore pulsante delle Marche direttamente a Sanremo. Quello di Roberto Dormicchi non è solo un percorso culinario, ma un viaggio d'amore iniziato tredici anni fa tra i boschi e le valli del nostro entroterra. Tredici anni spesi a dare voce ai piccoli produttori, a studiare le materie prime e a trasformare la tradizione in un linguaggio universale capace di arrivare in tutta Italia e nel mondo.