Primavera 1 le formazioni ufficiali di Roma-Milan | Zaramella e Domnitei a supporto di Scotti

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan sono state annunciate: Zaramella e Domnitei sono stati scelti come supporto a Scotti. La partita, valida per la 27a giornata di Primavera 1, sarà diretta dagli allenatori Guidi e Renna, che hanno deciso le rispettive formazioni prima del fischio di inizio. La sfida si svolgerà con queste scelte sul campo.

Tra pochi minuti Roma e Milan, scenderanno in campo allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma per sfidarsi nel match valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna vogliono dare seguito alle belle vittorie arrivate contro il Napoli e il Genoa nelle scorse settimane. Sulla propria strada la Roma di Federico Guidi, ex allenatore della Primavera rossonera nella stagione 202425. Il match d'andata finì 2-1 per i rossoneri grazie al gol allo scadere di Castiello. Quello di oggi rappresenta un match fondamentale per entrambe le squadre e per le loro ambizioni. In caso di vittoria, la Roma supererebbe tutti e andrebbe prima in classifica da sola, mentre per il Milan, sempre in caso di 3 punti, la vetta della classifica disterebbe solo tre punti.