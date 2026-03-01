Nella prima categoria, la Folgore Castelraimondo, attuale leader della classifica, ha subito una sconfitta in casa. Il Belforte ha conquistato una vittoria importante, mentre il Potenza Picena, che potrebbe avvicinarsi alla vetta, deve ancora affrontare il derby contro il Porto Potenza. La sfida tra queste due squadre si giocherà nelle prossime ore.

Cade in casa la capolista Folgore Castelraimondo e oggi il Potenza Picena potrebbe acciuffarla, ma deve vincere il derby con il Porto Potenza. Risultati e marcatori del campionato di Prima categoria. Montemilone Pollenza-San Claudio 2-0 (40’ Eclizietta, 40’ st Mancini); Appignanese-Montecassiano 1-0 (12’ Wali); Belforte-Montegiorgio 3-2 (6’, 18’ e 39’ st rig. Ulivello, 8’ Santagata, 2’ st Calvagni); Elite Tolentino-Adriatica Portorecanati 0-1 (7’ st Streccioni); Folgore Castelraimondo-Santa Maria Apparente 0-1 (28’ Compagnucci); Loreto-Montecosaro 1-0 (47’ st Rosini); Pinturetta Falcor-Cluentina 4-2 (7’ e 16’ Chierichetti, 20’ Acquaviva, Orazi 6’ st, 39’ st Carnevale, 45’ st rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Cade la leader Folgore. Successo del Belforte

Prima categoria. La Folgore resta in vetta. Successo del San ClaudioLa Folgore Castelraimondo batte la Cluentina e mantiene la testa del girone C di Prima categoria, alle sue spalle c’è il Montegiorgio.

Carrarese Giovani leader in Prima Categoria: vittoria a Montecarlo e terzo successo di fila per Moriani.La Carrarese Giovani Conquista la Vetta di Prima Categoria: Un Gol di Capo e una Crescita Continua La Carrarese Giovani ha raggiunto il primo posto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Successo del Belforte.

Temi più discussi: Scheda squadra Panchina; Dilettanti - I tabellini delle piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria 22 febbraio; Seconda Categoria F-G – Continua il botta e risposta tra Roretese e Revello. Cade lo Sportroero, rientra in corsa anche il Piobesi; Prima Categoria, 22esimo turno all’insegna dei pareggi.

Prima categoria. Cade la leader Folgore. Successo del BelforteCade in casa la capolista Folgore Castelraimondo e oggi il Potenza Picena potrebbe acciuffarla, ma deve vincere il derby con il Porto Potenza. Risultati e marcatori del campionato di Prima categoria. sport.quotidiano.net

Prima e Seconda Categoria, la panoramica dei risultati delle fermane nella 22esima giornataCALCIO - In Prima, vittoria per l'Afc Fermo che prova a scavare il solco decisivo dalle inseguitrici. In Seconda tonfo del Tirassegno che le rifila 6 reti, mentre il Casette d'Ete vince e consolida il ... cronachefermane.it

Schianto alla rotonda di Belforte a Varese: intervengono vigili del fuoco e ambulanza - facebook.com facebook