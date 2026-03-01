Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a una cifra specifica, aggiornata quotidianamente. Questa informazione è importante per chi deve pianificare i consumi o confrontare le offerte delle forniture energetiche. Conoscere il costo corrente permette di avere un quadro chiaro della spesa legata all’utilizzo di questa fonte energetica.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 MARZO 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Una selezione di notizie su Prezzo

Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Bollette di luce e gas in aumento a febbraio 2026: quanto si paga in più?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 27 febbraio 2026; Gas, prezzi da incubo dopo quattro anni di guerra: bollette in Friuli mai tornate ai livelli pre-conflitto.

Gas, prezzi da incubo dopo quattro anni di guerra: bollette in Friuli mai tornate ai livelli pre-conflittoIl conflitto russo-ucraino sin dal suo inizio si è impresso nelle bollette del gas naturale della stragrande maggioranza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia: a causa del combinato ... ilgazzettino.it

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luceIl prezzo del gas in Europa è sceso sotto i 30 euro al megawattora, oggi 24 novembre ha toccato a 29, 2 euro: si tratta della quotazione più bassa da oltre diciotto mesi. Da febbraio, il prezzo è ... corriere.it

L'etichetta premiata dal Gambero Rosso per il miglior rapporto qualità prezzo del Friuli Venezia Giulia è la conferma che ai grandi numeri può corrispondere l'alta qualità - facebook.com facebook

Il tempo e’ gratis ma è’ senza prezzo. Non puoi possederlo ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo. Una volta che l’hai perso non puoi più averlo indietro. (Harvey MacKay) x.com