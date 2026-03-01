Prestiti e cessioni del quinto La media è di 15mila euro in 6 anni

Ogni anno, molte persone prendono in prestito circa 15 mila euro, una media calcolata su un arco di sei anni. Le richieste di prestiti personali e cessioni del quinto continuano a essere frequenti, spesso per ottenere liquidità o per comprare un’auto. Questa tendenza si mantiene stabile anche nel 2026, senza variazioni significative.

Continuiamo a ricorrere a prestiti personali e cessioni del quinto, lo facciamo soprattutto per avere liquidità o acquistare auto e il 2026 non fa differenza. A dircelo è l’ Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it. L’analisi considera tutte le province tosane con dati aggiornati al 31 gennaio 2026. Per i prestiti personali l’importo medio richiesto ad Arezzo è stato di 14.523 euro, con una durata media di 5 anni e 9 mesi e un’età media del richiedente che resta sotto i 45 anni (44,8). L’importo medio per la cessione del quinto richiesto ad Arezzo sale a 16.531 euro, la cifra più bassa in Toscana, per una durata media di 7,3 anni e un’età media che sale a 46 anni e 3 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A dicembre 2025, l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto a novembre (+2,1%).

