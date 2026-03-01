Presidio sotto la prefettura dell' Usb per i rifugiati | Da due anni e mezzo sono migliaia quelli bloccati in un limbo burocratico

Un presidio organizzato dall’Usb si è tenuto davanti alla prefettura di Pescara per protestare contro la situazione dei rifugiati. Da più di due anni e mezzo, migliaia di immigrati nei centri di accoglienza della provincia sono rimasti in attesa di una convocazione da parte della commissione territoriale senza alcuna risposta. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla loro condizione di stallo burocratico.

"Migliaia di immigrati ospitati nei centri di accoglienza della provincia di Pescara vivono in un limbo burocratico da oltre due anni e mezzo, senza alcuna convocazione da parte della commissione territoriale competente". A denunciarlo è l'Usb Abruzzo-Molise sottolineando che quelle persone.