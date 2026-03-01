A Portomaggiore è stato istituito un laboratorio dedicato alla lotta al caporalato, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di contrasto e prevenzione. Questo presidio si inserisce nella

Lotta al caporalato: il presidio di Portomaggiore può replicarsi su altri territori. Si inserisce nella " rete regionale del lavoro agricolo di qualità ". A Portomaggiore la questione del caporalato si inserisce in un contesto più ampio di attenzione e monitoraggio sul lavoro agricolo, all’interno delle strategie messe in campo a livello regionale per contrastare lo sfruttamento e tutelare le imprese regolari. Negli ultimi anni, Portomaggiore ha rilevato situazioni di criticità legate all’intermediazione illecita della manodopera e a condizioni di lavoro non sempre trasparenti. In questo quadro si inseriscono le azioni promosse dalla Regione, che attraverso la rete del lavoro agricolo di qualità e il coinvolgimento di istituzioni, sindacati e imprese, punta a rafforzare il controllo e la tracciabilità delle aziende aderenti al sistema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portomaggiore laboratorio per la lotta al caporalato

Lotta al sommerso e al caporalato: l’accordo tra Inps e Procura della Repubblica.Intercettare e reprimere le violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale e potenziare le azioni di prevenzione e lo sviluppo di...

Non solo lotta al caporalato: "L'integrazione passa anche dall'abitare"Lunedì, presso la prefettura di Brindisi, è stato siglato il protocollo contro il caporalato.

