A Pontenuovo, la situazione al semaforo davanti alla villa Paterno rimane bloccata con code che si prolungano e automobilisti visibilmente frustrati. Le file si formano sia nei momenti di punta che in altri orari, creando disagi ai cittadini e rallentamenti nel traffico locale. La congestione si verifica contemporaneamente in più direzioni, contribuendo a un senso di esasperazione tra chi aspetta in coda.

Le file interminabili al semaforo del Pontenuovo davanti alla villa Paterno e nello stesso tempo la vista del cantiere fermo, da settimane, dietro le transenne che da molti mesi chiudono metà della carreggiata, hanno aumentato l’esasperazione degli automobilisti di passaggio e dei residenti, che proprio non ne possono più di sopportare i disagi provocati dal lavoro per la ciclovia del sole. I più danneggiati e quindi i più arrabbiati sono i genitori e i nonni dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia il cui accesso è proprio accanto al cantiere. L’ingresso e l’uscita dalla stradina che porta alla scuola è ogni volta un’impresa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontenuovo, tutto fermo. Code ed esasperazione

Leggi anche: I lotti di Monteruscello, degrado ed esasperazione dei residenti

Tra ironia ed esasperazione: ponte, finta inaugurazione per bacchettare il Comune di SarzanaSarzana, 8 dicembre 2025 – C’erano anche il sindaco, l’assessore, gli striscioni e le bandiere colorate agitate dalla folla festante.