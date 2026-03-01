Pomodoro senza suolo | la rivoluzione idroponica che sfida

Nel Sud-Est siciliano, tra Portopalo di Capo Passero e Ispica, si estende una linea di coltivazione di pomodori senza suolo. Questa tecnica, nota come idroponica, viene utilizzata per produrre ortaggi in modo innovativo, senza il tradizionale terreno agricolo. La presenza di queste coltivazioni rappresenta una svolta concreta nell’ambito dell’agricoltura mediterranea, con un metodo che sta guadagnando spazio.

Una linea si snoda tra Portopalo di Capo Passero e Ispica, nel Sud-Est siciliano, e racconta un cambiamento profondo nell’agricoltura mediterranea. Non si tratta di slogan o di nuove campagne pubblicitarie, ma di scelte tecniche, di investimenti mirati, di organizzazione del lavoro e di un nuovo rapporto con il prodotto. È qui che si sta costruendo una risposta concreta alla trappola della commodity, dove il valore del pomodoro, del cetriolo o dell’oliva non dipende più solo dal calibro o dalla quotazione giornaliera, ma da un processo controllato e governato. Il 28 febbraio 2026, ha documentato come questa trasformazione si stia concretizzando attraverso progetti specifici, come il pomodoro Sapìto dei fratelli Di Natale, il progetto “Cucù” di Ioppì sul cetriolo e la riconversione tecnologica di Fonteverde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

