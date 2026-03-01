Polemica in Inghiltrerra | partita sospesa per far interrompere il Ramadan ai calciatori islamici

Durante la partita tra Leeds e Manchester City in Inghilterra, il pubblico presente ha protestato chiedendo ai calciatori islamici di interrompere il Ramadan, portando alla sospensione dell'incontro. La contestazione è avvenuta mentre la partita era in corso, creando tensione tra tifosi e giocatori. Nessun dettaglio sulle reazioni ufficiali o sulle conseguenze immediate è stato comunicato.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, sabato 28 febbraio, quando all'Elland Road era in programma l'incontro tra i padroni di casa e l'undici allenato da Pep Guardiola: nel momento in cui, al minuto 13 della prima frazione di gioco, il direttore di gara ha interrotto il match e sul maxischermo dell'impianto è stata comunicata la motivazione, gli spettatori non hanno nascosto tutta la loro insofferenza. "Dato che la partita di stasera si svolge durante il periodo sacro del Ramadan, il gioco è stato brevemente sospeso per consentire ai giocatori di interrompere il digiuno", recitava il breve messaggio destinato al pubblico di Leeds, ma la reazione, evidentemente, non è stata quella che gli organizzatori si aspettavano.