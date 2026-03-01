Pokémon Vento e Onda | la nuova regione è basta sulle Filippine ed includerà l’esplorazione sottomarina?

La decima generazione di Pokémon è stata annunciata con il nuovo titolo Pokémon Vento e Onda, previsto per il 2027 su Nintendo Switch 2. La regione protagonista si ispira alle Filippine e si dice che potrà offrire esplorazioni sottomarine. L’annuncio ha attirato immediatamente l’attenzione degli appassionati, che si sono concentrati sui dettagli rivelati finora.

La decima generazione Pokémon ha finalmente mostrato il suo volto, e l’impatto è stato immediato. Con l’annuncio di Pokémon Vento e Onda, in arrivo nel 2027 su Nintendo Switch 2, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla nuova regione, chiaramente ispirata al Sud-Est Asiatico. Il trailer di presentazione ha mostrato isole tropicali, risaie terrazzate e coste spettacolari che hanno acceso l’entusiasmo della community. Molti indizi portano in particolare verso le Filippine, ma anche Indonesia e Malesia sembrano aver influenzato il worldbuilding. E un dettaglio non è passato inosservato: il possibile ritorno dell’esplorazione sottomarina.. 🔗 Leggi su Game-experience.it

