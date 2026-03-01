Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch è possibile catturare anche i leggendari esclusivi degli eventi

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati riproposti su Nintendo Switch dopo più di vent’anni dall’uscita originale su Game Boy Advance. La novità principale riguarda la possibilità di catturare anche i leggendari esclusivi degli eventi, offrendo ai giocatori un modo diverso di completare i rispettivi Pokédex. La remaster manterrà le caratteristiche delle versioni originali, con alcune implementazioni per la piattaforma moderna.

Dopo oltre vent’anni dall’uscita originale su Game Boy Advance, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia tornano su Nintendo Switch con una novità che cambia tutto per i completisti. Le riedizioni, fedeli ai capitoli del 2004 ma con alcune differenze mirate, permettono finalmente di ottenere Pokémon leggendari che un tempo erano bloccati dietro eventi dal vivo. Niente più distribuzioni limitate o viaggi obbligati: ora è tutto integrato nel gioco. Una scelta che rende l’esperienza più accessibile e completa. E per molti fan storici è una piccola rivincita attesa da anni. Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia sono ora scaricabili dagli eShop di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, mantenendo intatta l’esperienza originale di terza generazione ambientata a Kanto, ma introducendo una modifica sostanziale legata ai Pokémon evento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

