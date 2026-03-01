Nella prima giornata dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto di pallavolo femminile, le teste di serie hanno ottenuto vittorie sfruttando il vantaggio di giocare in casa. Tutte le squadre che occupano le prime posizioni del tabellone hanno prevalso nei rispettivi incontri di gara 1, confermando l'importanza del fattore campo in questa fase della competizione.

Le prime sfide dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 di pallavolo femminile hanno confermato il rispetto del fattore campo, con tutte e quattro le teste di serie capaci di conquistare la vittoria nell’andata. Un risultato che complica i piani delle avversarie, rendendo la fase successiva ancora più affascinante e incerta. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha affrontato un avversario complicato, la Eurotek Laica Uyba, che aveva già dato filo da torcere durante la stagione regolare, portando a casa un punto sia all’andata che in trasferta. Nella prima partita di playoff, le venete hanno imposto il loro ritmo, vincendo in quattro set (25-16, 22-25, 25-18, 25-18). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Playoff Scudetto: le teste di serie vincono gara 1 sfruttando il fattore campo

