pisacane torna a disposizione del cagliari per lo scontro decisivo con il como

Pisacane è tornato a disposizione del Cagliari per la partita contro il Como. La squadra sarda si prepara a affrontare lo scontro diretto che potrebbe influenzare la sua posizione in classifica. La partita rappresenta un momento chiave nella stagione del Cagliari, che cerca punti fondamentali per evitare la zona a rischio. La sfida tra le due squadre si avvicina e si attende una risposta importante sul campo.

Il percorso verso la salvezza del Cagliari entra in una fase decisiva, con le prossime gare che esercitano una pressione differente sulla classifica. Il confronto interno con il Como resta una tappa significativa, ma l’attenzione è già rivolta alla trasferta di Pisa, autentico snodo della stagione in corso. Per la partita del 7 marzo all’Unipol Domus, Yerry Mina riacquista la posizione di capitano della retroguardia. L’extraurbano rientro è determinato dal recupero della forma dopo la squalifica riportata nel confronto di Parma, e promette leadership, fisicità e ordine al reparto arretrato. La sua presenza offre una rassicurante stabilità nel pacchetto difensivo, soprattutto contro un Como organizzato e pericoloso nelle transizioni, dove la capacità di lettura e la solidità si rivelano fondamentali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche: Convocati Cagliari: Luvumbo e Liteta di nuovo a disposizione. Le scelte di Pisacane verso il Milan

Cagliari, allarme rosso al Tardini: Pisacane senza registi sfida il “match point” del Parma ma torna FolorunshoMazzitelli verso il forfait, Mina squalificato: mediana ridisegnata con Sulemana e Adopo.

