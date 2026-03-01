Pisa onora la memoria di Cesare Salvestroni | posizionata la pietra d’inciampo in via Ferdinando Capponi

A Pisa, domenica 1 marzo alle 12:30, si è svolta una cerimonia ufficiale per la posa di una pietra d’inciampo in via Ferdinando Capponi, dedicata a Cesare Salvestroni, nato nel 1897 e morto nel 1944. L’evento ha visto la partecipazione di alcune persone, che hanno assistito all’installazione di questa pietra commemorativa.

Domenica 1 marzo, alle 12:30, si è tenuta la cerimonia ufficiale di posa della pietra d'inciampo dedicata a Cesare Salvestroni (1897-1944). La pietra, un piccolo blocco di ottone lucente, è stata incastonata nel selciato di via Ferdinando Capponi 11, all'angolo con via San Tommaso, luogo.