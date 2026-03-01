Pioggia di missili su Dubai il racconto di un'italiana bloccata | Aeroporto danneggiato non sappiamo che fare

Un'italiana rimasta bloccata a Dubai descrive come una pioggia di missili abbia colpito la città, danneggiando l'aeroporto. La donna riferisce che l'aeroporto di Dubai è stato chiuso e che attualmente non ha modo di tornare in Italia. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati nel mirino degli attacchi, che hanno interessato anche la zona della Vela.

Colpiti gli Emirati Arabi: nel mirino l'aeroporto di Dubai e la Vela. La testimonianza a Fanpage.it: "L'aeroporto è stato chiuso e non abbiamo modo di tornare in Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il racconto di una ragazza napoletana bloccata a Dubai: “All’improvviso abbiamo sentito dei boati”Dopo l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, boati e incendi causati dai missili anche a Dubai, dove molti italiani sono rimasti...

BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”L'appello - attraverso i propri canali social - di BigMama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di...

Approfondimenti e contenuti su Pioggia di.

Temi più discussi: Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra; Israele sotto una pioggia di missili: il giornalista della Fox in diretta si mette il giubbotto antiproiettile; Putin risponde alla call USA-Ucraina con una pioggia di missili e droni; Attacco all'Iran visto da Israele: operazione Ruggito del Leone e pioggia di missili su Gerusalemme.

Israele colpisce il cuore di Teheran e richiama 20mila riservisti, continua la pioggia di missili iranianiOffensiva israeliana su Teheran dopo il raid che ha ucciso Khamenei: missili iraniani anche in Oman, vittime civili in una escalation regionale ... lasicilia.it

Usa e Israele mettono a ferro e fuoco l'Iran: pioggia di missili su Teheran e ritorsione degli Ayatollah, mistero sulla sorte di Alì KhameneiCaccia americani e di Tel Aviv hanno lanciato un duro attacco sulle infrastrutture militari e industriali della Repubblica islamica che ha risposto lanciando bombe contro le basi statunitensi nel Golf ... lasicilia.it

Guerra in Medio Oriente uccisa la Guida Suprema: pioggia di missili sugli Emirati e Dubai x.com

Le notizie di questa domenica #1marzo dalla redazione del Tg3 tradotte in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità. Il giorno dopo la morte dell'ayatollah Khamenei, l'Iran minaccia vendetta. Nella notte, pioggia di droni su Israele. Netanyahu incita il popolo iraniano a - facebook.com facebook