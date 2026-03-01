Picchiano vigilante nel McDonald' s per una sigaretta | due giovani denunciati

Due giovani sono stati denunciati dopo aver aggredito e picchiato una guardia giurata all’interno di un McDonald's a Carinaro. L’incidente si è verificato a causa di un’indiscrezione sulla richiesta di una sigaretta. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato i presunti aggressori, che si sono confrontati con la vigilanza nel locale.

Sono stati individuati i due presunti aggressori di una guardia giurata picchiata all'interno di un McDonald's a Carinaro. Si tratta di un 24enne del casertano e di un 21enne napoletano che sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali dopo le indagini dei carabinieri della Stazione.