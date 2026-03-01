Pianto in diretta il conduttore scoppia in lacrime dopo l’annuncio

Durante la trasmissione in diretta, il conduttore ha improvvisamente scoppia in lacrime dopo aver annunciato una notizia importante. Le immagini trasmesse dalla televisione di Stato iraniana mostrano il momento in cui il presentatore si commuove, suscitando sorpresa tra gli spettatori. La scena è stata seguita da reazioni di chi ha assistito alla diretta, mentre il volto del conduttore si segnava di lacrime.

Il mondo osserva incredulo mentre la televisione di Stato iraniana trasmette immagini inedite e drammatiche: un conduttore televisivo scoppia in singhiozzi mentre annuncia la morte della Guida Suprema, l' Ayatollah Ali Khamenei, ucciso sabato in quello che le autorità definiscono un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. « Dio è grande. Dio è grande », ripete il giornalista, visibilmente sopraffatto dall'emozione, prima di crollare davanti alle telecamere. Il momento, trasmesso in diretta, cattura la drammaticità di quanto sta accadendo in Iran, segnando uno dei passaggi più toccanti della recente storia mediatica del Paese. Fuori campo, si possono sentire altri piangere, mentre lo studio televisivo si trasforma in una cornice di lutto collettivo.