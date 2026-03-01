Piani di Bobbio bimba di 7 anni cade dalla seggiovia | salvata dalla neve fresca

Una bambina di sette anni è caduta dalla seggiovia a Piani di Bobbio mentre scendeva con la famiglia domenica mattina. Dopo un volo di circa tre metri, è stata soccorsa e trovata illesa grazie alla neve fresca sotto di lei. L’incidente si è verificato nella località sciistica tra Bergamo e Lecco. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito.

L'INFORTUNIO. Illesa dopo volo di circa tre metri da un impianto nella località sciistica tra Bergamo e Lecco: era salita con la famiglia da Valtorta nella mattinata di domenica 1 marzo. Momenti di paura nella mattinata di domenica 1 marzo nella stazione sciistica dei Piani di Bobbio, località sciistica al confine tra Bergamo (Valtorta) e Lecco (Barzio), dove una bambina di 7 anni è precipitata da una seggiovia, compiendo un volo di circa 3 metri. Nonostante la caduta, le conseguenze per la piccola sono state minime, grazie alla neve fresca sottostante, che ha attutito il colpo. Il padre, accortosi che la piccola stava scivolando fuori dal proprio posto, ha cercato di afferrarla per il giubbotto, ma non ci è riuscito.