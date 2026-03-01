La Serie A ha comunicato di aver ottenuto i primi risarcimenti da parte degli utenti collegati al sistema di pirateria chiamato pezzotto, che permette di seguire le partite di calcio in diretta senza autorizzazione. Le autorità hanno deciso di applicare multe di 6.000 euro a ciascun coinvolto. La notizia riguarda le prime azioni concrete contro l’uso illegale di questa piattaforma.

La Serie A ha annunciato di aver ricevuto i primi risarcimenti danni dagli utenti del pezzotto, il sistema di pirateria utilizzato anche per vedere le partite di calcio in diretta, molto diffuso nel nostro Paese. Le richieste risarcitorie sono state inviate dalla Guardia di Finanza e si aggiungono alla multa che i clienti del pezzotto devono pagare e che invece va allo Stato. La sanzione prevista dalla legge si divide infatti in due parti. La prima è una vera e propria multa che, come qualsiasi altro tipo di sanzione simile, serve come punizione per aver commesso un illecito. La seconda è un vero e proprio risarcimento che copre i danni che le squadre di Serie A stimano di aver subito dall'attività di pirateria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pezzotto, multe da 6.000 euro a persona: l’annuncio ufficiale della Serie A

Leggi anche: Pirateria IPTV, indagine della Guardia di Finanza in 60 province. Multe fino a 5.000 euro

Caparra da 1.000 euro per l'escavatore comprato online, ma l'annuncio è finto e viene truffatoVenerdì 13 i carabinieri di Copparo, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato alla Procura estense un 67enne per il...

Approfondimenti e contenuti su Pezzotto.

Temi più discussi: Guardavano sport e film pirata: sanzionati 120 utenti, pagavano un abbonamento mensile. Multe da 154 euro in su; Streaming illegale, nuova operazione anti pirateria: identificati oltre 100 utenti; Da Sky a Netflix, la Guardia di Finanza incastra oltre 100 acquirenti di pezzotto: multe fino a 5000 euro.

Guerra al «pezzotto»: una nuova fase contro la pirateriaNon si tratta più soltanto di sanzioni penali e multe comminate dalla Guardia di Finanza, ma di richieste di risarcimento danni da parte dei titolari dei diritti tv ... corriere.it

Pezzotto, non solo Dazn: anche la Lega Serie A vuole farsi risarcire dagli utenti. «Ma non chiederemo solo 500 euro»Qualche settimana fa fecero molto discutere le mail di Dazn agli utenti del pezzotto già beccati dalla Guardia di Finanza in cui chiedeva 500 euro di risarcimento per aver visualizzato partite di ... corriereadriatico.it

La Lega Calcio riceve i primi risarcimenti dagli utenti del 'pezzotto'. De Siervo: "È solo l'inizio" x.com

Via ai risarcimenti: arrivano alla Lega Serie A i primi soldi degli utenti che usavano il pezzotto La Lega Calcio Serie A ha ricevuto i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata, a seguito della prima tranche di richieste risarcitorie i - facebook.com facebook