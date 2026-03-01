Pezzotto | 6mila euro di multa guarda calcio in pirateria

La Lega di Serie A ha comunicato l’adozione di sanzioni contro gli utenti che utilizzano il sistema di pirateria chiamato pezzotto. Chi si collega a questa piattaforma può guardare le partite di calcio in modo illegale. Le prime multe sono state già emesse e ammontano a circa 6.000 euro. La misura mira a fermare l’accesso non autorizzato ai contenuti protetti.

La Lega di Serie A ha annunciato l’arrivo delle prime sanzioni contro gli utenti del pezzotto, un sistema di pirateria che permette l’accesso illegale a contenuti protetti come le partite di calcio. Le multe, che possono raggiungere i 6.000 euro per persona, sono state inviate dalla Guardia di Finanza e si dividono in due parti: una multa fino a 5.000 euro a favore dello Stato e un risarcimento danni fino a 1.000 euro a favore della Lega Calcio. L’annuncio, reso pubblico il 1 marzo 2026, segna l’inizio di un’azione diretta contro chi consuma contenuti protetti senza pagare i diritti legali. Il messaggio è chiaro: la tolleranza è finita, e chi sceglie la pirateria deve rispondere economicamente e legalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

