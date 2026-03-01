pestato per non essersi intestato le sim 33enne in ospedale a napoli

Nella notte a Napoli, i carabinieri sono intervenuti in due diversi episodi di violenza. In un caso, un uomo di 33 anni è stato colpito e portato in ospedale dopo aver rifiutato di intestarsi le SIM. Gli interventi hanno coinvolto forze dell'ordine che hanno gestito le situazioni. Nessun dettaglio su eventuali arresti o altri provvedimenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due interventi dei carabinieri nella notte a Napoli per altrettanti episodi di violenza. I militari della stazione di Scampia sono stati chiamati all’ospedale Cardarelli per una persona aggredita. Si tratta di un 33enne di Salerno il cui referto parla di trauma cranico e fratture a entrambi i polsi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato pestato da tre sconosciuti dopo aver rifiutato di farsi intestare alcune sim telefoniche. Da chiarire la dinamica e la matrice dell’aggressione. Indagini sono in corso. Il 33enne è ancora ricoverato, non è in pericolo di vita. A Secondigliano, invece, i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso del Cto per un 19enne di Minturno (Latina) rimasto ferito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

