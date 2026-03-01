Peschiera telecamere e pannelli a messaggio variabile per limitare il traffico in centro

A Peschiera sono stati installati quindici pannelli a messaggio variabile situati agli ingressi principali della città, alle rotatorie esterne, vicino all’autostrada e alla tangenziale. Le telecamere sono state posizionate per monitorare il traffico e gestire meglio gli accessi al centro urbano. Questa decisione mira a limitare la congestione nelle zone più trafficate durante le ore di punta.

Quindici pannelli a messaggio variabile agli ingressi della città, alle rotatorie esterne, in prossimità dell'autostrada e della tangenziale. Schermi ben visibili che, in tempo reale, indicano dove parcheggiare, quali aree di sosta sono disponibili e quali invece sono già sature.