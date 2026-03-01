Un uomo di 63 anni, di nazionalità sudamericana, è stato portato davanti al giudice con l’accusa di aver adescato un minorenne sull’autobus utilizzando messaggi in cui chiedeva foto intime. Il procedimento riguarda un episodio in cui l’uomo avrebbe contattato il ragazzino, invitandolo a inviargli immagini di nudo tramite cellulare. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale.

PESARO Accusato di aver adescato un minorenne sull’autobus, il caso del 63enne sudamericano finisce davanti al giudice. L’uomo non è nuovo a questi episodi perché per lui pende già un altro processo per atti sessuali su un minorenne fanese. Il fatto contestato è avvenuto circa un anno fa sull’autobus che da Pesaro si dirige nell’entroterra. L’uomo era salito in corrispondenza di una scuola superiore e si era seduto di fianco a un ragazzo di 16 anni. Qui avrebbe iniziato una sorta di corteggiamento lasciandosi andare a frasi sempre più provocanti. Poi gli avrebbe preso una mano accarezzandola. Il biglietto Fino a che gli avrebbe lasciato un biglietto con il suo numero di telefono con la richiesta al ragazzino di mandargli delle foto intime. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pesaro, adesca un ragazzino sull'autobus per la scuola: «Inviami sul cellulare le tue foto nudo»

