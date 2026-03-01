Perché Luciano Darderi non guadagna posizioni in classifica con la finale a Santiago E se la vince…

Luciano Darderi ha raggiunto la finale ai Chile Open 2026 di tennis, confermando il suo miglioramento rispetto all’ultimo anno quando uscì all’esordio a Santiago. Attualmente, il giocatore italiano ha ottenuto 165 punti in classifica ATP, ma dovrà rinunciare ai 50 punti di Tokyo 2025. La finale si svolgerà a Santiago, dove Darderi si presenta senza aver ancora guadagnato posizioni significative nella classifica.

Luciano Darderi è approdato in finale ai Chile Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Santiago l’azzurro uscì all’esordio: l’azzurro dovrà rinunciare ai 50 punti di Tokyo 2025, mentre al momento ne ha conquistati già 165. Con 115 punti netti incamerati, dunque, Darderi è salito da quota 1904 a 2019, confermandosi al 21° posto virtuale nel ranking live: l’azzurro difende così il proprio best ranking, raggiunto per la prima volta dopo la recente finale conquistata a Buenos Aires. In caso di successo in finale, inoltre, Darderi incasserebbe altri 85 punti, salirebbe a quota 2014, ma non scalerebbe posizioni, poiché al numero 20 della classifica mondiale al momento si trova l’argentino Francisco Cerundolo, uscito in semifinale a Santiago, che è a quota 2170. 🔗 Leggi su Oasport.it

