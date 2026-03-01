In questa fase, la discussione si concentra sulla legittimità dell’uso della forza, considerata l’unica opzione disponibile. Donald Trump ha scelto di non menzionare direttamente petrolio o dollari nel suo discorso riguardo all’intervento in Venezuela. La sua comunicazione si è focalizzata su altri aspetti, senza fare riferimenti alle risorse o agli interessi economici tradizionali.

Qualcuno dirà, con qualche ragione, che l’operazione messa in piedi dagli USA e da Israele è contro il diritto internazionale, che la via maestra è quella della diplomazia. Tutto vero La ragione, rispetto al passato, stavolta è giusta.Donald Trump non ha parlato di petrolio, né di dollari, le parole usate a proposito - e a sproposito motivando l’intervento in Venezuela. Sull’Iran ha pronunciato una frase condivisibile dalla parte del mondo che crede ancora nella democrazia: «Tutto ciò che voglio è la libertà per il popolo iraniano». Magari dietro i bombardamenti sugli ayatollah ci sono altri calcoli nella mente del presidente USA: la necessità di sviare l’attenzione dell’opinione pubblica dal caso Epstein, dalla bocciatura dei dazi e da una situazione economica che non soddisfa il 57% degli americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché la forza non ci piace ma è l’unica via

