Perché ha vinto lui Sanremo Sal Da Vinci sul gradino più alto del podio tra le polemiche | cosa è successo

Al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha conquistato il primo posto tra le polemiche, con la vittoria che ha suscitato reazioni contrastanti. La manifestazione si è conclusa con una serata dedicata alle cover, che ha riscosso molto successo in termini di ascolti, mentre l'intera kermesse si è svolta tra momenti di divertimento variabili e discussioni sul risultato finale.

Anche questo Festival di Sanremo si è concluso, tra alti e bassi in fatto di divertimento ma tra alti in termini di ascolti, convincendo soprattutto con la serata delle cover. Segno, questo, che gli italiani hanno ancora ‘fame’ di vecchi volti della musica italiana e melodie superate negli anni dall’ascesa di generi diversi, rap in testa. A differenza di altre edizioni, questa ha dato più filo da torcere al pubblico che non è riuscito a individuare da subito il o i potenziali vincitori. È sicuramente una questione di gusti, ma c’è sempre un cantante che convince più degli altri. È il caso, stando ai ragionamenti sui social, di Fedez & Masini, Serena Brancale, Sal Da Vinci e anche il duo composto da LDA e Aka 7even o Arisa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Perché Sal Da Vinci ha già vinto il Festival di Sanremo: le origini del fenomenoSanremo, 27 febbraio 2026 - Sal Da Vinci è senza dubbio il vincitore morale del Festival di Sanremo 2026.

Ecco perché Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026Un plebiscito popolare, un affetto sconfinato da parte di addetti ai lavori, critica, pubblico, social. Come si riesce a mettere proprio tutti d'accordo? Come si riesce a farlo con 50 anni di carriera ... sorrisi.com

Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci. "Dedico questo premio alla mia città", dice il cantante emozionatissimo. #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica facebook

