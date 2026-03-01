Perché Ermal Meta nella finale di Sanremo 2026 ha indossato i guanti e non c'entra il Fantasanremo

Durante la finale di Sanremo 2026, Ermal Meta è stato visto indossare dei guanti, scena che ha attirato l’attenzione di molti. Meta, che ha concluso la gara all’ottavo posto con la canzone Stella Stellina, ha scelto di presentarsi in questa maniera sul palco. La sua presenza ha suscitato molte discussioni, anche se l’episodio non ha alcuna relazione con l’evento Fantasanremo.

Ermal Meta in finale a Sanremo 2026: i nomi cuciti sulle sue camicie sera dopo sera e il loro significatoSanremo 2026: Ermal Meta in finale con Stella stellina e il nome di Hind Rajab cucito sull’abito, dopo Amal, Aisha e Layla, dedica ai bambini silenziati dalla guerra. greenme.it

Sanremo 2026...Ermal Meta.. Non ho fatto le stelline perché volevo la riflessione venisse fatta sul testo Il bambino che ha vissuto solo un giorno Pastina in brodo - facebook.com facebook

Salvini si complimenta con Ermal Meta perché «parla perfettamente l’italiano»: quando l’integrazione si misura a colpi di congiuntivo x.com