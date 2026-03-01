Per un po’ recensione | la verità dell’affido tra il desiderio di paternità e la restituzione dell’amore

La nostra recensione di Per un po’, diretto da Simone Valentini: l’etica dell’affido tra legami invisibili e l’arte del lasciare andare. Il cinema italiano torna a misurarsi con la delicatezza dei rapporti umani attraverso Per un po’, l’opera di Simone Valentini ispirata al romanzo autobiografico di Niccolò Agliardi: la pellicola narra l’incontro tra Nicc (un convincente Alessandro Tedeschi ), paroliere di successo che avverte l’esigenza interiore di colmare un vuoto affettivo attraverso la responsabilità della cura, e Federico ( Isnaba Na Montche ), un diciottenne in uscita dal sistema delle case famiglia. Il film evita con intelligenza le. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

