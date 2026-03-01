Per gli appassionati di serie distopiche ambientate in mondi apocalittici, arriva una nuova produzione di fantascienza diretta dal regista Vince Gilligan. Nel cast figurano attori come Rhea Seehorn, Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga. La serie, che unisce elementi futuristici a tematiche attuali, si propone di offrire un’esperienza visiva intensa e coinvolgente. La prima stagione promette di catturare l’attenzione degli spettatori con la sua narrazione.

PLURIBUSGenere: fantascienzaRegia: Vince Gilligan. Con Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor, Menik Gooneratne, Samba Shutte, Darinka Arones. Su Apple Tv + Albuquerque. Carol Sturka è un'affermata scrittrice di romanzi rosa, acclamata dal suo pubblico. Una sera si ritrova coinvolta in una situazione post-apocalittica; tutti intorno a lei sono improvvisamente bloccati e in preda a strane convulsioni. Presto si accorge che il mondo è stato colpito da uno strano virus creato in laboratorio sfruttando impulsi provenienti da seicento anni di distanza e lei è una delle tredici persone immuni.

© Iodonna.it - Per gli amanti delle serie distopiche che disegnano mondi apocalittici eppure tremendamente attuali

