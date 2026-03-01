per fortuna che sanremo 2026 ha avuto ditonellapiaga con i suoi fastidi intelligenti

A Sanremo 2026, Ditonellapiaga ha portato sul palco una presenza scenica energica, un mix di ironia e un trucco vistoso con molti eyeliner. La cantante ha saputo riempire l’Ariston, che altrimenti si presentava molto formale e sobrio, creando un’atmosfera più vivace e coinvolgente rispetto alle altre esibizioni del festival. La sua performance ha catturato l’attenzione del pubblico e dei presenti nella sala.

E sul palco Ditodellapiaga ha giocato, tanto. L'abbiamo capito fin dalla prima serata quando ha aperto uno dei Festival più cauti e soporiferi degli ultimi anni, con una ventata di freschezza. Ha trasformato l’Ariston in una pista da club, tra ballerini, dance e coreografie. Per poi nella serata delle cover trasformarsi di nuovo, in star del musical con TonyPitony, altro grande personaggio di quest'anno, sulle note di The Lady Is a Tramp. Il risultato? Presenza scenica, ironia e chilometri di eyeliner. Così in un Sanremo troppo attento a non disturbare, lei ha portato un piccolo «fastidio» intelligente. E ha vinto così: restando coerente, restando sé stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

