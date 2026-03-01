Per Capello Leao non è una punta Allegri | Ha fatto gol importanti

Massimiliano Allegri ha commentato le caratteristiche di Leao, sottolineando che non si tratta di una punta, mentre ha riconosciuto la sua capacità di segnare gol importanti. Prima della partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore ha parlato delle scelte tattiche e delle prestazioni dei giocatori, evidenziando aspetti specifici della rosa a disposizione. La conferenza ha fornito dettagli sulle strategie della squadra in vista dell'incontro.

"Semplicemente non è un centravanti. Lasciamo stare il numero dei gol, ma il portoghese non riesce a essere un punto di riferimento per i compagni, ormai possiamo dirlo con cognizione di causa". Queste le parole di Fabio Capello su Leao dette qualche giorno fa a 'La Gazzetta dello Sport'. LEGGI ANCHE: Bomba di Romano: "Il Milan in trattativa molto avanzata per André". I dettagli>>> Massimiliano Allegri prima di Cremonese-Milan ha risposto all'ex allenatore rossonero. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Ci sentiamo spesso con Capello, lo stimo molto e mi ci confronto. Per quanto riguarda Rafa Leao, ha fatto gol importanti. Per le caratteristiche dei giocatori, lui e Fullkrug sono i due centravanti, con caratteristiche diverse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Tuttosport: "Allegri, Leao non ha fatto crac. Milan-Como a 'San Siro'?"

Milan, Criscitiello: "Allegri, Leao non è una prima punta: faceva la differenza da esterno"

