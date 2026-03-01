Pennino | il talentuoso direttore napoletano di Sal Da Vinci e collaboratore di Pino Daniele

Adriano Pennino, noto direttore napoletano, ha lavorato con Sal Da Vinci e ha collaborato con Pino Daniele. Recentemente, è stato annunciato come figura presente al Festival di Sanremo 2026. La sua partecipazione al festival è confermata, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue attività o ruoli specifici durante l'evento.

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia ricco di emozioni, e tra le figure più attese c'è senza dubbio Adriano Pennino, il maestro napoletano che dirigerà l'orchestra per Sal Da Vinci. Con un repertorio che spazia dalla canzone d'autore alla musica pop, Pennino si riconferma uno dei protagonisti della kermesse canora più importante d'Italia. Insieme a lui, sul palco, ci sarà anche Luché, noto rapper napoletano. Nato il 26 maggio 1961 a Napoli, Adriano Pennino ha dedicato la sua vita alla musica, diventando un musicista, arrangiatore e direttore d'orchestra di successo.