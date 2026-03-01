peace through commerce per un nuovo ordine mondiale basato sulle regole

Recenti bombardamenti effettuati dagli Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran hanno attirato l’attenzione. Questi attacchi si inseriscono in un quadro di tensioni regionali e di sfide al multilateralismo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali sui motivi specifici degli attacchi o sulle conseguenze immediate.

Queste azioni, per quanto gravi, vanno anche comprese come parte di uno sforzo volto a prevenire scenari potenzialmente ben più pericolosi per il Medio Oriente e per la stabilità internazionale. Gli Stati Uniti e Israele si confrontano da anni con minacce esplicite e persistenti legate alla postura regionale dell’Iran e alle sue ambizioni nucleari. Il diritto degli Stati di proteggere i propri cittadini da minacce imminenti e credibili è un caposaldo della prassi internazionale, soprattutto quando i canali diplomatici appaiono bloccati o inefficaci. Allo stesso tempo, questi eventi mettono ancora una volta in luce i limiti dell’attuale sistema multilaterale. 🔗 Leggi su Formiche.net

