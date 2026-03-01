Paura a Doha per Roberto Mancini | Prima l’allarme poi le esplosioni

A Doha, la capitale del Qatar, si sono verificati momenti di forte tensione che hanno coinvolto anche Roberto Mancini, allenatore dell’Al-Sadd. L’allenatore si trovava in città quando sono stati segnalati un allarme e successivamente esplosioni. La situazione ha generato preoccupazione tra i presenti e si sono susseguite comunicazioni di emergenza. La città si trova attualmente in uno stato di allerta.

