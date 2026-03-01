A Verissimo, Patrizia Mercolino ha raccontato la storia di suo figlio Domenico Caliendo, visibilmente emozionata. La donna ha parlato di un episodio legato a un trapianto, sottolineando che il cuore di Domenico non si è mai fermato. La sua voce si è spezzata mentre riviveva quei momenti, lasciando trasparire tutta la sofferenza legata alla vicenda.

C’è una frase che resta sospesa nello studio di Verissimo, mentre Patrizia Mercolino ripercorre la storia di suo figlio: “Il cuore non è partito”. È lì che il dolore diventa pubblico, giudiziario, politico. È lì che la tragedia privata di Domenico Caliendo – due anni appena, una vita davanti – si trasforma in un caso che interroga la sanità, la giustizia e la coscienza collettiva. La vicenda di Patrizia Mercolino Verissimo Domenico trapianto cuore è oggi al centro di un’inchiesta che potrebbe cambiare radicalmente l’ipotesi di reato: da omicidio colposo a omicidio volontario con dolo eventuale. Domenico era un bambino come tanti. Terapie, controlli programmati, ma anche corse e giochi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Patrizia Mercolino a Verissimo, la mamma di Domenico in lacrime: la brutta sensazione e il trapianto

Mauro Corona recita due poesie a Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuoreAnche Mauro Corona ha voluto abbracciare Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, morto per un trapianto di cuore.

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlioLa mamma del bimbo trapiantato e morto al "Monaldi" di Napoli chiede di consegnare al magistrato un audio contenente le parole del cardiochirurgo che...

Approfondimenti e contenuti su Patrizia Mercolino.

Temi più discussi: Verissimo: la mamma del piccolo Domenico ospite domenica 28 febbraio; Bimbo trapiantato, l'espianto del cuore anticipato di 12 minuti; Verissimo, oggi sabato 28 febbraio: gli ospiti e le interviste; Verissimo, le anticipazioni di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo: ecco gli ospiti.

Patrizia Mercolino chi è?/ La mamma di Domenico Caliendo, bimbo morto a Napoli dopo trapianto di cuorePatrizia Mercolino è la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo morto a Napoli dopo trapianto di cuore ... ilsussidiario.net

La mamma del piccolo Domenico a Verissimo: Non sono arrabbiata con i dottori. Non voglio incolpare nessunoOspite di Silvia Toffanin, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, ha ricostruito la vicenda e raccontato cosa vuola fare ora ... today.it

Patrizia Mercolino a #Verissimo: “Mio figlio Domenico ha lottato fino alla fine, è stato un guerriero” - facebook.com facebook

Tra inflazione linguistica e tragedie che segnano per sempre, il senso autentico riemerge nelle storie di chi trasforma la perdita in memoria e impegno, come Patrizia Mercolino, o in arte, come in Hamnet - Nel nome del figlio di Chloé Zhao. La rubrica "ChiaraM x.com