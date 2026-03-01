Parte il treno Parma-Zurigo | al via il nuovo collegamento internazionale
Da oggi è attivo il nuovo collegamento ferroviario tra Parma e Zurigo, con servizi Eurocity che circolano ogni giorno fino al 5 ottobre 2026. La tratta collega direttamente la città emiliana alla capitale svizzera, offrendo un’opzione di viaggio quotidiana per i passeggeri. Il servizio è stato inaugurato con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti tra Italia e Svizzera durante tutta l’estate.
Parma e l’Emilia-Romagna saranno collegate direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026. Un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici tra la Svizzera e la nostra regione, offrendo un viaggio senza cambi. I nuovi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Turismo, parte un nuovo collegamento ferroviario dalla Svizzera alla Romagna: le tappe del trenoL’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026.
Da Zurigo a Rimini in treno senza cambi: parte il nuovo Eurocity estivoDal prossimo 30 maggio al 5 ottobre, un treno diretto collegherà ogni giorno Zurigo a Rimini senza cambi. Il nuovo servizio Eurocity, frutto di un accordo tra Trenitalia e le Ferrovie Federali ... altarimini.it
Dal 30 maggio treni diretti da Zurigo alla RomagnaDa quest’estate i viaggiatori svizzeri potranno raggiungere la Romagna senza cambiare treno, sedendosi a Zurigo e scendendo direttamente a Rimini. corriereromagna.it