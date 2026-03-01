Parte il treno Parma-Zurigo | al via il nuovo collegamento internazionale

Da oggi è attivo il nuovo collegamento ferroviario tra Parma e Zurigo, con servizi Eurocity che circolano ogni giorno fino al 5 ottobre 2026. La tratta collega direttamente la città emiliana alla capitale svizzera, offrendo un’opzione di viaggio quotidiana per i passeggeri. Il servizio è stato inaugurato con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti tra Italia e Svizzera durante tutta l’estate.