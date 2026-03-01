Parlerò coi nuovi leader La promessa di Trump Morti 3 soldati Usa

Donald Trump ha annunciato che parlerà con i nuovi leader, mentre nel Medioriente si registrano tre soldati statunitensi morti. In questo scenario di conflitto, Trump ha elogiato l’operazione avviata contro l’Iran in collaborazione con Israele, mentre i missili continuano a essere lanciati nella regione. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Mentre in tutto il Medioriente i missili continuano a volare Donald Trump tesse le lodi dell'operazione avviata contro l'Iran insieme a Israele. "Nessuno può credere al successo che stiamo avendo - ha affermato - 48 leader iraniani se ne sono andati in un colpo solo e la situazione sta procedendo rapidamente". Il tycoon ha aggiunto che la non precisata nuova leadership iraniana vuole parlare con lui. "Io ho accettato", ha spiegato aggiungendo che "avrebbero dovuto farlo prima" sottolineando comunque che "alcune delle persone con cui avevamo a che fare non ci sono più". Le parole di Trump sono state poi precisate dalla Casa Bianca. "Per ora, l'operazione Epic Fury continua senza sosta", ha detto un funzionario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, non si fermano i raid Usa e israeliani a Teheran: colpiti un ospedale e la sede di tv e radio di Stato. Morti tre soldati Usa. Trump: «Parlerò coi nuovi leader del Paese». Navi ferme a Hormuz Gli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

