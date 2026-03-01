Parcaroli le ragioni del bis | Ho iniziato un percorso Non può interrompersi

Il candidato ha annunciato di aver deciso di candidarsi nuovamente, affermando di aver intrapreso un percorso che non può essere interrotto. Ha dichiarato che la sua candidatura rappresenta una scelta d’amore per la città e i suoi cittadini, e ha ribadito di affrontare questa sfida con umiltà e determinazione. La sua decisione è motivata dal desiderio di proseguire il proprio impegno pubblico.

"La mia candidatura è una scelta d’amore per questa città e per i suoi cittadini. È un impegno che rinnovo con umiltà e determinazione. Sono pronto ad ascoltare ancora, a metterci la faccia, a lavorare ogni giorno senza risparmio insieme a chi ha i miei stessi valori per un futuro che, insieme, possiamo continuare a costruire". Così il sindaco Sandro Parcaroli ha annunciato il bis. Aveva promesso di sciogliere la riserva entro la fine di febbraio e così è stato. "Ho preso tutto il tempo necessario per scegliere cosa fosse più giusto fare per il bene della nostra città – spiega in una lettera aperta rivolta ai concittadini –. Non è stata sicuramente una decisione immediata né semplice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

