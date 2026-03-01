Papa Leone XIV tra i bambini e gli anziani | 300 persone

Alle 16 di domenica 1 marzo 2026, il papa Leone XIV si è recato nel quartiere romano del Quarticciolo, incontrando circa 300 persone tra bambini e anziani. L'evento ha visto il pontefice scambiare parole e sorrisi con i presenti, creando un momento di vicinanza e condivisione nel cuore della città. La visita ha coinvolto una folta presenza di cittadini e rappresentanti locali.

Alle 16 di domenica 1 marzo 2026, il pontefice Leone XIV ha fatto tappa nel Quarticciolo, quartiere romano segnato da una storia complessa di resilienza e trasformazione. Accolto da una folla radunata in via Manfredonia e nel cortile dell’oratorio della parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, il Santo Padre ha incontrato i fedeli in un momento di forte coinvolgimento comunitario. La visita, annunciata con locandine e striscioni, ha centinaia di persone riunirsi per un incontro che ha mescolato devozione, speranza e un richiamo diretto alla responsabilità sociale. Il clima era nuvoloso, con temperature intorno ai 16 gradi e venti quasi assenti, ma l’atmosfera nel quartiere era calda. 🔗 Leggi su Ameve.eu Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e sfrutta le persone”Papa Leone XIV è arrivato a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis. Leggi anche: Vaticano, Papa Leone XIV denuncia: ‘Ancora troppi bambini vittime di povertà e abusi’ Tutti gli aggiornamenti su Papa Leone. Temi più discussi: Papa Leone XIV pellegrino fra l’Europa e l’Africa: tre viaggi nel segno del dialogo; Campania a festa per le visite di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV al Meeting 2026; PAPA LEONE A NAPOLI, PELLEGRINO DI PACE. Papa Leone XIV oggi al Quarticciolo, periferia difficile di RomaUna giornata speciale per il Quarticciolo, periferia est della Capitale, che oggi accoglie Papa Leone XIV nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Si tratta della terza delle ... rainews.it Papa Leone XIV in visita al Quarticciolo, rione ai margini tra spaccio e degradoPapa Leone XIV è arrivato al Quarticciolo: è il terzo Pontefice a visitare la parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, nella periferia di Roma, dopo san Giovanni XXIII, che vi si recò ... msn.com La preoccupazione di Papa Leone: «La violenza non è mai la strada giusta, dobbiamo essere annunciatori di pace» Prima all'Angelus poi a Quarticciolo il pontefice non ha nascosto i suoi timori per questa nuova, ulteriore guerra Leggi l’articolo completo al lin - facebook.com facebook Papa Leone XIV all’Angelus: “Saluto Caraglio e la Valle Grana” x.com