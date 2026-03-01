Paola Onofri | Ho respinto un dirigente Rai ora tornerei a recitare

Paola Onofri, attrice di 63 anni, ha dichiarato di aver respinto un dirigente Rai e di essere disposta a tornare a recitare. È nota per aver esordito nel cinema nel 1984 nel film “I due carabinieri” di Verdone e Montesano. La sua carriera è stata caratterizzata da un sorriso e una solarità riconoscibili fin dagli esordi. Attualmente, mantiene la stessa semplicità e naturalezza di sempre.

Paola Onofri ha 63 anni e lo stesso sorriso, la stessa solarità e la stessa bellezza acqua e sapone di quando l’abbiamo conosciuta per la prima volta al cinema, nel 1984, nel film “I due carabinieri” con Verdone e Montesano. Sposata e mamma di due figli ormai grandi («La famiglia è la mia priorità»), racconta una brillante carriera in tv («Dovevo presentare il Festival di Sanremo 1988, ma un dirigente Rai ci provò.») e a teatro, oltre alla straordinaria esperienza nella sitcom “Nonno Felice” con Gino Bramieri. Paola, lontana dai riflettori per molti anni («Ho detto qualche “no” e sono uscita dal giro»), vive a Milano dove insegna “public speaking” e tiene corsi di formazione aziendale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

