Panathinaikos-Zalgiris Kaunas | slitta l' orario per evitare la coincidenza con il calcio

Nella 31ª giornata di EuroLeague, la partita tra Panathinaikos e Zalgiris Kaunas si svolgerà in un orario diverso rispetto al previsto. La modifica è stata decisa per evitare che l’incontro coincida con le partite di calcio in programma nello stesso giorno. La nuova programmazione mira a permettere agli appassionati di seguire entrambe le competizioni senza sovrapposizioni.

Nel contesto della 31ª giornata di EuroLeague, Panathinaikos e Zalgiris Kaunas affrontano una modifica di orario destinata a facilitare la visione delle due attività sportive senza sovrapposizioni per i tifosi. La misura risponde all’esigenza di evitare conflitti televisivi e di pubblico tra le sfide di basket e gli impegni calcistici del club ateniese. La decisione nasce dalla necessità di non creare conflitti televisivi e di pubblico tra la gara di EuroLeague e la partita di calcio del Panathinaikos. Giovedì 12 marzo, infatti, il club affronterà il Real Betis negli ottavi di Europa League, con calcio d’inizio fissato alle 18:45 CET. Per consentire ai sostenitori di seguire entrambe le competizioni, la palla a due all’OAKA verrà posticipata alle 21:00 CET, evitando sovrapposizioni biridose tra le due ambizioni sportive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

