Pallanuoto Siena Under 12 Uisp sugli scudi Camaiore si inchina

A Pontassieve si è svolto il Concentramento Under 12 Uisp di pallanuoto, con la squadra di Siena Uisp che ha ottenuto una vittoria netta contro il Camaiore, con il punteggio di 20-13. La formazione senese, guidata dall’allenatore Pietro Cappelli, ha dimostrato attenzione e determinazione in campo, conquistando il risultato. La partita si è disputata davanti a un pubblico presente per seguire da vicino l’incontro.

A Pontassieve, nel Concentramento Under 12 Uisp, i piccoli della Pallanuoto Siena Uisp, guidati da Pietro Cappelli, conquistano una convincente vittoria sul Camaiore per 20-13. L’avvio è tutto bianconero: i ragazzi, partiti decisi, chiudono il primo quarto sul 6-1. Nel secondo, dopo qualche cambio, il Camaiore prova a rientrare e ad accorciare, ma i senesi restano lucidi e vanno all’intervallo sull’8-4. Nel terzo aumenta la pressione dei versiliesi, ma i bianconeri resistono e chiudono sull’11-9. Nel momento più delicato, Siena tira fuori il meglio e, nonostante la fatica, piazza un parziale di 9-4 che porta sul 20-13 il punteggio finale (1-6, 3-2, 5-3, 4-9). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Siena Under 12 Uisp sugli scudi. Camaiore si inchina Leggi anche: Calcio Uisp a 11: Montemarcello sugli scudi insieme ai Dell'Amico Leggi anche: Milano ancora a segno. Allianz sugli scudi. Cisterna si arrende Contenuti e approfondimenti su Siena Under. Argomenti discussi: Pallanuoto: vittoria convincente dell’U12 a Pontassieve. Pallanuoto: vittoria convincente dell’U12 a PontassieveSIENA. Domenica 22 febbraio, a Pontassieve, nel Concentramento U12 UISP organizzato dalla società di casa, i piccoli della Pallanuoto Siena Uisp, guidati ... ilcittadinoonline.it Il Siena Under 12 si mette in evidenza. Under 19 sconfitti per 9-5 dalla SesteseLe squadre Under 12 della Pallanuoto Siena Uisp hanno ottenuto ottimi risultati nel concentramento giovanile, mentre gli Under 19 sono stati sconfitti dalla Sestese. Le rappresentative Under 12 e ... lanazione.it